Ucraina: Brunetta, speriamo che il buon senso prevalga

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- “Gli italiani in queste ore hanno un animo diviso. Da un lato si accorgono che sta finendo la tragedia dei virus, dei lockdown, della pandemia. Dall’altro lato hanno - abbiamo - l’animo pesante, perché la guerra è alle nostre porte. E cominciare a vedere sotto pressione popoli straordinari vicini a noi, come il popolo ucraino, vedere i carri armati, le accuse reciproche, la comunità internazionale che si mobilita, i colpi d’arma da fuoco, tutto questo risveglia bruttissimi ricordi. Perché nel 2022 ancora le minacce, i carri armati, le sanzioni? Questa umanità è così masochista? Nessuna nazione è omogenea al suo interno. L’Europa è un continente di minoranze. Ma non per questo si devono risolvere i contrasti con la guerra”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervistato da Monica Setta a “Il Sorpasso”, su Rai Isoradio. “Ecco, questo è il malessere che oggi tutti noi sentiamo. Abbiamo la diplomazia - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Speriamo che il buon senso prevalga. Oggi il presidente Draghi è stato molto determinato nel difendere quel Paese sovrano che è l’Ucraina dalle minacce della Russia. Stiamo uscendo dall’incubo della pandemia e dall’incubo della crisi economica, stiamo combattendo con altri problemi, legati al caro energia e all’inflazione, frutto anche del rimbalzo, e ci ritroviamo con l’incubo della guerra. E la guerra non è un problema che si può risolvere: è un male in sé”. (Rin)