Open: Castellone (M5s), non ci sono elementi per sollevare conflitto d'attribuzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi - ha concluso la capogruppo del M5s - votiamo convintamente contro la richiesta di conflitto di attribuzione perché sulla base degli elementi a disposizione sappiamo che questa indagine era diretta ad una terza persona e questo non richiede l’autorizzazione preventiva del Senato, il quale può intervenire solo in caso di concreto utilizzo degli atti in esame, cosa non ravvisabile in questo caso. Mancano pertanto gli elementi necessari per configurare e sostenere la richiesta di conflitto di attribuzione tra poteri dello stato". (Rin)