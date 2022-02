Ucraina: Ue approva all'unanimità sanzioni contro Mosca, Putin escluso ma colpiti 351 membri della Duma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha raggiunto all'unanimità l'accordo sul pacchetto di sanzioni contro la Russia. Dopo l’innalzamento delle tensioni delle scorse ore, con il riconoscimento da parte della Russia delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk, nel Consiglio esteri straordinario dell’Ue di questo pomeriggio a Parigi è stato trovato un accordo su un pacchetto di sanzioni contro 351 membri della Duma di Stato della Federazione Russa e 27 tra entità e individui. Ad annunciare in conferenza stampa le nuove sanzioni dell’Ue sono stati l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, e il ministro degli Esteri francese, Jean Yves Le Drian, in rappresentanza del Paese che detiene la presidenza di turno. Borrell ha precisato che il presidente russo Vladimir Putin "non è nella lista delle persone sottoposte a sanzioni". "Oggi abbiamo concordato che i 351 membri della Duma di Stato russa che hanno votato la violazione del diritto internazionale e dell'integrità e della sovranità ucraine saranno messi nella nostra lista delle sanzioni", ha affermato Borrell aggiungendo che sono stati individuati “27 tra entità e individui che giocano un ruolo nel minacciare l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina". "Abbiamo preso di mira anche le relazioni tra le due repubbliche e l'Ue, come fatto nel caso della Crimea, per fare si che i responsabili sentano le conseguenze economiche delle azioni. E abbiamo colpito l'abilità della Russia di accedere al nostro mercato finanziario, dei capitali e dei servizi", ha specificato Borrell. (segue) (Frp)