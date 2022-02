Ucraina: Ue approva all'unanimità sanzioni contro Mosca, Putin escluso ma colpiti 351 membri della Duma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue ha definito il riconoscimento russo delle repubbliche separatiste del Donbass un “atto prevedibile” ma “la prevedibilità non toglie nulla alla gravità”. "Si tratta di una violazione dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite. E la data scelta per farlo è il 22 febbraio che marca l'ottavo anniversario della destituzione del Parlamento ucraino del presidente Oleksandr Tourtchynov e della vittoria della democrazia", ha sottolineato Borrell. "Siamo in un particolare momento pericolo per l'Europa" e “questo pacchetto approvato dai Paesi colpirà la Russia e colpirà molto", ha dichiarato Borrell evidenziando anche il coordinamento con i partner come Canada, Usa e Regno Unito. Borrell ha voluto comunque tenere aperta la porta per il dialogo, anche se ha osservato che “non parli con 140 mila uomini in un Paese”. Il ministro degli esteri francese Le Drian, da parte sua, ha comunicato che l'incontro con l'omologo russo Sergej Lavrov in agenda per questo venerdì è stato annullato. Le Drian ha poi difeso lo sforzo diplomatico effettuato nei giorni scorsi dal presidente francese Emmanuel Macron, il quale a suo dire "si è preso le sue responsabilità” e “ha fatto il suo dovere" per evitare la guerra nell'ambito della crisi ucraina. Macron conosce il "metodo, il carattere, il cinismo" dell'omologo russo Vladimir Putin e ha condotto le discussioni "sempre con la più grande trasparenza", ha affermato Le Drian. (segue) (Frp)