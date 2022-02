Ucraina: Ue approva all'unanimità sanzioni contro Mosca, Putin escluso ma colpiti 351 membri della Duma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle misure più dure contro la Russia annunciata oggi riguarda il blocco della certificazione del gasdotto Nord Stream 2, confermato in conferenza stampa questa mattina dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Se la Russia continua a intensificare la crisi, l'Unione europea è pronta a intraprendere ulteriori azioni in risposta”, ha commentato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Su Nord Stream 2, penso che il governo tedesco abbia assolutamente ragione. Il Nord Stream 2 deve essere valutato alla luce della sicurezza dell'approvvigionamento energetico per l'intera Europa", ha detto. "Perché questa crisi dimostra che l'Europa è ancora troppo dipendente dal gas russo. Dobbiamo diversificare i nostri fornitori e investire massicciamente nelle energie rinnovabili. Si tratta di un investimento strategico per la nostra indipendenza energetica2, ha proseguito la presidente. "La nostra azione odierna è una risposta al comportamento aggressivo della Russia. Se la Russia continua a intensificare questa crisi che ha creato, siamo pronti a intraprendere ulteriori azioni in risposta. L'Ue è unita e agisce rapidamente", ha dichiarato von der Leyen sottolineando che le nuove sanzioni “colpiscono direttamente individui ed entità coinvolte in queste azioni, colpiscono le banche che hanno finanziato l'apparato militare russo e hanno contribuito alla destabilizzazione dell'Ucraina”. "Stiamo inoltre vietando il commercio tra le due regioni separatiste e l'Ue, come abbiamo fatto dopo l'annessione illegale della Crimea nel 2014. Infine, stiamo limitando la capacità del governo russo di raccogliere capitali sui mercati finanziari dell'Ue", ha specificato la presidente. (segue) (Frp)