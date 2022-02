Ucraina: Ue approva all'unanimità sanzioni contro Mosca, Putin escluso ma colpiti 351 membri della Duma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Al termine del Consiglio Esteri straordinario di Parigi, che si è svolto subito dopo una ministeriale del G7 sempre nella capitale francese, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ribadito che le azioni militari della Russia e il riconoscimento delle regioni separatiste nel Donbass sono "inaccettabili". "La giornata di oggi ci ha permesso come partner del G7 e dei ministri degli Esteri dell'Unione europea di coordinare l'azione sulle sanzioni contro la Russia", ha affermato Di Maio.L'Unione europea deve essere "ferma e irremovibile" sulla "pretesa di ritirare le truppe russe dall'Ucraina e "riportare il dialogo e il confronto diplomatico al tavolo", ha detto il titolare della Farnesina. "Non possiamo pensare che le azioni da parte della Russia in questo momento si possano tollerare perché così facendo stanno distruggendo il percorso degli accordi di Minsk", ha continuato il ministro. Di Maio ha poi sottolineato l'importanza di lasciare aperta l'ambasciata italiana a Kiev. "Vogliamo lasciarla aperta perché crediamo nella diplomazia", ha spiegato il ministro. "Faremo in modo di coordinarci con gli altri partner europei per lasciare il più possibile le ambasciate europee aperte a Kiev", ha aggiunto Di Maio. "Stiamo anche lavorando ad un'iniziativa che è quella di tenere una seduta del Consiglio degli Affari esteri dell'Unione europea con i 27 ministri, l'Alto rappresentante a Kiev per dare un chiaro segnale di solidarietà al popolo ucraino", ha affermato Di Maio. Il ministro ha annunciato che "nelle prossime ore" sarà in Parlamento a riferire su quanto sta avvenendo al confine sull'Ucraina, e rispetto alle decisioni inaccettabili che ha preso la Russia e le decisioni degli alleati e dell'Unione europea. (Frp)