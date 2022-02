Milano: De Corato, sgomberi roulotte in municipi 7 e 8 sia prima passo, giunta troppo morbida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Polizia locale di Milano ha sgomberato alcune roulottes che erano accampate da tempo abusivamente lungo le vie De Gasperi e Cusago rispettivamente nel Municipio 8 e Municipio 7. Questo è solo uno dei tanti accampamenti abusivi della nostra città, che è circondata da campi nomadi regolari e non, veri e propri fortini dell'illegalità come dimostrano le numerose vicende di cronaca e le testimonianze dei cittadini che quotidianamente denunciano furti e rapine. Persino le forze dell'ordine, all'interno di queste aree, hanno difficoltà ad intervenire. La Giunta guidata dal sindaco di Milano ha sempre avuto un approccio troppo morbido e mi auguro davvero che l' allontanamento di alcune roulottes di oggi possa essere primo passo". Lo afferma Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale in merito allo sgombero di alcune roulottes di nomadi. "Uno sgombero che sicuramente dovrà essere ripetuto nei prossimi mesi. La storia ci insegna che da li si sposteranno da un'altra parte. I milanesi aspettano con urgenza lo sgombero di campi ben più strutturati e con problemi più gravi: per esempio quello di via Bonfadini; oppure quello di via Negrotto: base dalla quale partono ladri che compiono razzie nelle auto e negli appartamenti a Milano; oppure quello di via Vaiano Valle: abusivo e continuamente segnalato dai residenti esausti dell'impunità che caratterizza chi vive nella più completa illegalità nell'area; E poi c'è via Monte Bisbino, nella quale sono stati trovati negli anni numerosi ladri e diversa merce rubata." Conclude De Corato(Com)