Ucraina: segretario Difesa Usa, Putin ancora in tempo per evitare "guerra in piena regola"

- Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha ancora tempo e modo per evitare "una guerra in piena regola". Lo ha detto il Segretario di Stato alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, in apertura dei colloqui con il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, al Pentagono. "Continueremo a lavorare a stretto contatto" con l'Ucraina e "con i nostri soci e alleati per cercare di trovare una maniera per evitare altri scontri", ha detto Lloyd citato dall'agenzia "Sputnik". "Il signor Putin può ancora evitare una tragica guerra in piena regola", ha aggiunto. (Nys)