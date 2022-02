Donbass: portavoce Onu, gli accordi di Minsk sono ancora validi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite considerano gli accordi di Minsk ancora validi e dovrebbero essere utilizzati per arrivare ad una distensione della situazione nell'Ucraina orientale. Lo ha affermato il portavoce dell'Onu Stephane Dujarric. "Per noi, sono una cornice diplomatica che esiste, che rimane, e dovrebbero essere usati come una strada per la de-escalation", ha affermato Dujarric, mentre nelle prossime ore è previsto un discorso sulla crisi in Ucraina da parte del segretario generale Onu Antonio Guterres. (Res)