Mobilità: assessore Roma, Aula approva Pums, al centro 'Cura del Ferro'

"Oggi l'Assemblea Capitolina, che ringrazio, ha approvato il PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, un importantissimo atto di pianificazione per la città che ha avuto un iter lungo e complesso". Lo dichiara in una nota Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale. "La passata amministrazione aveva già portato in giunta il Pums che noi non abbiamo voluto cambiare. Questo - spiega Patanè - perché gli atti di pianificazione hanno una loro concretezza precisa e nel momento in cui non sono approvati in Aula le conseguenze sono difficili da gestire. Il Pums è il programma sulla mobilità dei prossimi 10 anni basato su infrastrutture su ferro molto importanti, che sono la spina dorsale di tutto il sistema della mobilità, in particolare le linee metropolitane: i prolungamenti della metro A, oltre Battistini verso Torrevecchia da un lato e verso Monte Mario dall'altro, e della B, che dovrà proseguire oltre Rebibbia fino a Casal Monastero. Poi la prosecuzione della metro C con le tratte T1 e T2, e C2 nello scenario tendenziale, e poi la linea D".