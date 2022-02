Mobilità: assessore Roma, Aula approva Pums, al centro 'Cura del Ferro' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rivoluzione del ferro, che come città dovremo affrontare, si deve fondare oltre che sulle metropolitane anche sulle linee tranviarie, a cominciare dalle quattro commissariate: la Termini-Vaticano Aurelio, la linea sulla Togliatti, la Termini-Giardinetti-Tor Vergata e la linea di congiungimento tra piazzale del Verano e la stazione Termini. Accanto abbiamo altre sette linee tranviarie, già in progettazione di fattibilità tecnico economica, che disegneranno da qui al 2030 una città con 17 linee tram. L'approvazione di questo documento - conclude Patanè - segna un giro di boa importante nella pianificazione della città che ci consentirà di apportare modifiche di dettaglio nella revisione del Pgtu e perché ci consentirà di partecipare alla redazione del Pums di area metropolitana nell'ottica di una visione di area vasta quanto mai utile per governare in modo moderno le politiche di mobilità". (Com)