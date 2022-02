© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, è in visita istituzionale nella provincia di Mantova. Di seguito gli appuntamenti della giornata: visita a Casa del Sole, via Vittorina Gementi, 52 Curtatone/MN (ore 10); incontri presso Ufficio territoriale regionale (UTR), corso Vittorio Emanuele, 57 – Mantova (- (ore 11:30); saluto istituzionale nella sede della Provincia, via Principe Amedeo, 32 Mantova (ore 12:30); visita alla Società cooperativa onlus “Bucaneve”, via Francesco Ferrari, 71 - Castel Goffredo/MN (ore 14:30); incontro con la Società partecipata dell'Alto Mantovano, largo Anselmo Tommasi, 18 Castel Goffredo/MN (ore 15:30); visita alla Società cooperativa onlus “Fiordaliso” via Groppi, 5 - Castiglione delle Stiviere/MN (ore 16:30)La vicepresidente e assessore al welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, visita il presidio Ospedaliero Pini dell'Asst Gaetano Pini-CTO, la nuova area ambulatoriale e l'area pediatrica. A seguire la vicepresidente incontra i sanitari in aula magna.Presidio Ospedaliero Pini, via Gaetano Pini, 9 (ore 15:30)VARIEPresidio dei dipendenti Tim in occasione dello sciopero nazionale.Piazza città di Lombardia (ore 10)Conferenza stampa di Covivio per la presentazione dei risultati del 2021 con un focus sull’Italia. Interviene Alexei Dal Pastro, amministratore delegato Italia, per dare alcune indicazioni in merito alle strategie per il 2022.Auditorium Covivio, Palazzo Recalcati Via Amedei 8 (ore 11)Conference call di Campari Group per presentare i risultati annuali al 31 dicembre 2021 e a cui i media sono invitati come uditori.Diretta telefonica (ore 13)Incontro con il Maestro Lorenzo Viotti in occasione dei concerti per la Stagione Sinfonica del 24, 26 e 27 febbraio e delle ultime rappresentazioni dell'opera Thaïs.Teatro alla Scala, Ridotto dei Palchi (ore 13:30)Fondazione Lombardia per l’ambiente, insieme a Fondazione Cariplo, Fondazione osservatorio meteorologico Milano Duomo, Fondazione Ordine degli Ingegneri di Milano e Fondazione Ordine degli Architetti di Milano, presenta le “Metodologie condivise per l’adattamento ai cambiamenti climatici in aree urbane: capitalizzazione e trasferibilità”. Il convegno conclude il percorso del progetto triennale ClimaMi.evento on line (ore 15)Prima dell'opera La dama di picche di ČajkovskijTeatro alla Scala (ore 20)MONZAIncontro pubblico, aperto alla cittadinanza, dedicato al nuovo servizio di raccolta differenziata, che prenderà il via il prossimo 1° marzo in città.All’incontro prenderanno parte il Sindaco Dario Allevi e l’assessore all’ambiente Martina Sassoli oltre ai tecnici del settore ambiente.Binario sette, Sala Chaplin, via Turati, 8 (ore 21) (Rem)