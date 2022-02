Viminale: riunita Consulta per migliorare modalità ricerca persone scomparse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’occasione per favorire la reciproca conoscenza ed esporre le iniziative realizzate e programmate dall’Ufficio del commissario per le persone scomparse, ma anche per acquisire le proposte delle associazioni e delle istituzioni e rafforzare la collaborazione. Per questo, il neo commissario del governo per le persone scomparse, prefetto Antonino Bella, ha riunito, in un incontro da remoto, la Consulta per le persone scomparse della quale fanno parte Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Croce Rossa Italiana, Caritas, Comunità di Sant’Egidio, Associazione Alzheimer Uniti Roma Onlus, Associazione Penelope Italia - Onlus, Associazione Penelope (s)comparsi, Comitato Scientifico Nazionale Ricerca Scomparsi, Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico, Kiwanis - Distretto Italia S. Marino, Colibrì Italia Onlus, Psicologi per i Popoli federazione, Telefono Azzurro e Associazione Cercando Fabrizio. Dall’incontro - fa sapere il Viminale - sono emersi preziosi spunti e suggerimenti che verranno approfonditi anche sul piano tecnico e normativo, sia per quanto riguarda la gestione dei dati sia per le modalità di ricerca degli scomparsi sia per le misure da adottare nell’ambito delle iniziative da mettere in campo per prevenire il fenomeno. Al termine, il commissario, nell’anticipare nuove iniziative per favorire la diffusione della conoscenza del fenomeno delle persone scomparse, si è impegnato ad organizzare una prossima riunione in tempi brevi anche in vista della giornata del 25 maggio dedicata ai minori scomparsi. (Rin)