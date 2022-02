Mobilità: Fd'I Roma, prosegue impegno per stazione Fs Giardino di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Oggi il comitato dei residenti accompagnato da una delegazione di Fratelli d'Italia è stato ricevuto dall'assessore regionale ai Lavori Pubblici. Nel corso dell'incontro è stata ribadita la necessità di accelerare le procedure di realizzazione della stazione ferroviaria Giardino di Roma a cominciare dalla progettazione". Così in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Andrea de Priamo consigliere di Fd'I al Comune di Roma, Sara Adriani consigliere di Fd'I in X Municipio Roma. "Importante l'avvenuta conferma dei fondi previsti anche attraverso l'Ordine del Giorno presentato da Fd'I in Campidoglio. Per ciò che concerne lo stato attuale della Roma-Lido, abbiamo evidenziato all'Assessore la situazione disastrosa della tratta con solo due treni a disposizione, sottolineando l'assoluta urgenza di integrare il servizio con altri convogli e le gravi responsabilità di Comune e Regione Lazio". (Com)