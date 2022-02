Ecuador: Lasso concede indulto e presenta nuovo piano di riabilitazione per carcerati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha firmato l'indulto in favore di condannati per rapina, furto e truffa con l'obiettivo di ridurre il sovraffollamento nelle carceri del Paese, da mesi al centro di scontri e rivolte costate decine di morti. Il governo ha contestualmente presentato un nuovo piano di politiche pubbliche della riabilitazione con obiettivo di promuovere una "vera riabilitazione sociale" delle persone incarcerate. A gennaio di quest'anno secondo l'ultimo rapporto del Servizio di assistenza globale per le persone private della libertà (Snai), i penitenziari ecuadoriani ospitavano 35.018 detenuti, a fronte di una capacità massima 30.169 detenuti, per un sovraffollamento è del 16,07 per cento. (segue) (Brb)