Ecuador: Lasso concede indulto e presenta nuovo piano di riabilitazione per carcerati (2)

- Secondo l'ordinanza di grazia di Lasso, l'indulto è concesso a detenuti in possesso di alcuni requisiti: condanna definitiva per rapina, furto e truffa che abbiano scontato il 40 per cento della pena (per i condannati dal precedente codice penale) o il 60 per cento (per i condannati dal Codice penale organico globale, Coip) e senza altri procedimenti penali o indagini preliminari in corso. "Stiamo portando ordine e controllo nei centri di riabilitazione. Dobbiamo andare oltre, fornire soluzioni permanenti con una riabilitazione autentica e completa. Sono esseri umani che hanno commesso errori e stanno pagando il loro debito con la società. Il compito è complesso, ma non impossibile", ha dichiarato il presidente nel corso di una conferenza stampa. (segue) (Brb)