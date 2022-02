Ecuador: Lasso concede indulto e presenta nuovo piano di riabilitazione per carcerati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ecuador prevede di risolvere la crisi carceraria concentrandosi sulla riabilitazione dei detenuti, perché, come ha spiegato Lasso, il 45 per cento dei detenuti ha famiglia e figli e il 43 per cento ha tra i 18 ei 30 anni. Da quando Lasso è salito al potere in Ecuador, è il terzo decreto di queste caratteristiche che ha firmato. In precedenza, il presidente aveva già concesso l'indulto a condannati per reati stradali e le persone con malattie terminali. Il nuovo piano di riabilitazione, definito come "prima politica pubblica per la riabilitazione sociale in Ecuador", punta alla promozione dei diritti umani delle persone private della libertà (Ppl). "Daremo dignità alle carceri. La vita non finisce qui, il nostro obiettivo principale è che la permanenza dietro le sbarre sia il passaggio a una nuova vita", ha evidenziato il presidente. (segue) (Brb)