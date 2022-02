Covid: M5s, riaprire con piano preciso senza strappi insensati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella battaglia contro il Covid-19 la nostra azione è sempre stata improntata a proporzionalità e adeguatezza. Abbiamo seguito la curva epidemiologica e basato ogni misura sull’andamento della pandemia, dei contagi, dei ricoveri. Ora questi dati ci dicono che la situazione sta migliorando, grazie ai vaccini, grazie al green pass, grazie a tutte le decisioni che hanno permesso di tenere a bada il virus. È il momento di rivedere le misure in campo? Certamente. Come, peraltro, abbiamo fatto ogni volta che la curva lo ha permesso. Si può fare cavalcando posizioni demagogiche? No. Si può fare seguendo la propaganda anziché soluzioni efficaci, organiche, coordinate? No. Non seguiremo le forze politiche che pensano di fare campagna elettorale sul Covid-19". Lo affermano, in una nota, i componenti del Movimento cinque stelle in commissione Igiene e Sanità del Senato. "Non possiamo seguire un metodo irresponsabile e sconclusionato - proseguono i parlamentari -. È come se, ai primi tepori, si volesse bruciare cappotti e i maglioni. Non è solo buon senso, gradualità e prudenza sono state alla base dei successi contro il virus, improvvisazione e mancato coordinamento tra regioni e regioni, tra regioni e Stato, tra servizi e servizi hanno sempre portato confusione e passi indietro. La fretta è cattiva consigliera". (Com)