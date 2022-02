Pa: Borghi (Pd), bene rinnovo contratto Vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "È stato firmato l'accordo per il rinnovo del contratto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 2019-2021. Come Partito democratico abbiamo seguito la questione con attenzione e impegno. Grazie a ministri e sindacati che hanno ben operato. Più certezze per Vigili del fuoco sono più sicurezza". Lo scrive su Twitter Enrico Borghi, responsabile Politiche per la sicurezza nella segreteria nazionale del Pd. (Rin)