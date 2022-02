Ucraina: ministro Esteri Kuleba ringrazia omologa tedesca Baerbock per stop Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologa tedesca, Annalena Baerbock, esprimendo gratitudine per la decisione di Berlino di fermare il gasdotto Nord Stream 2. "Abbiamo discusso delle sanzioni Ue contro la Russia e del sostegno aggiuntivo per l'Ucraina", ha dichiarato Kuleba scrivendo su Twitter dopo la telefonata. "Ho anche espresso la mia convinzione che in questa nuova realtà la Germania può fare persino di più per la pace in Ucraina e nell'intera Europa", ha aggiunto. (Res)