- "L'Italia deve stare saldamente ancorata nell'Alleanza atlantica. Non ci devono essere tentennamenti. C'è da registrare, però, l'assenza totale, anche questa volta, dell'Unione europea". Lo ha detto in merito alla crisi ucraina il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nell'intervista a "Cartabianca", in onda questa sera su Rai3. (Rin)