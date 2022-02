Caso camici: Cosentino (Lombardia ideale), archiviazione ottima notizia, contro Fontana attacchi vergognosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'ottima notizia che rende giustizia a una persona perbene e ci rasserena in vista del lavoro che ci attende". Commenta così Giacomo Cosentino, capogruppo di Lombardia Ideale – Fontana Presidente in Consiglio Regionale, l'archiviazione del governatore Attilio Fontana nell'inchiesta del cosiddetto "Caso camici". "Non ho mai dubitato – aggiunge Cosentino - dell'innocenza di Fontana e dell'infondatezza delle accuse che gli erano state mosse. Il nostro Presidente, negli ultimi due anni, ha subito una serie di attacchi vergognosi e indecenti proprio nella fase più drammatica per la nostra regione, a cui lui ha risposto sempre con compostezza e signorilità, qualità che i suoi odiatori non avranno mai. Forza Attilio, i lombardi seri e onesti sono e saranno sempre dalla tua parte". (Com)