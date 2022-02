Open: Renzi, mia vita privata in pasto a clamorosa campagna stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La mia vita privata, personale, è stata messa in pasto ad una clamorosa campagna non solo di stampa”. Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo in aula al Senato dove si sta discutendo sul conflitto di attribuzione nell'ambito della vicenda “Open”. “Non è consentito a nessuno violentare la vita delle persone”, ha aggiunto facendo riferimento alla lettera inviatagli dal padre, Tiziano Renzi. (Rin)