Cile: spagnola Acciona si aggiudica appalto costruzione ospedale La Serena

- Il ministero dei Lavori pubblici del Cile ha aggiudicato martedì all'azienda spagnola Acciona l'appalto per la costruzione e la gestione dell'ospedale di La Serena, capoluogo della regione di Coquimbo a 470 chilometri a nord di Santiago. L'opera, si legge in una nota della stessa Acciona, prevede un investimento di 207 milioni di euro per la costruzione di una struttura che occuperà un'area di 121 mila metri quadrati. Il nuovo ospedale sarà uno dei più grandi della rete sanitaria pubblica e servirà un bacino di circa 700 mila utenti. Secondo i dati diffusi da Acciona disporrà di 668 posti letto, 146 dei quali destinati a terapia intensiva, oltre a 332 posti di assistenza clinica e postoperatoria, 90 posti di ostetricia e ginecologia, 48 posti dell'unità pediatrica, 18 posti in neonatologia, e 34 posti dell'unità psichiatrica. La gara di appalto assegna a Acciona anche la concessione della gestione dell'ospedale per 15 anni. (Abu)