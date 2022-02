Ucraina: Sefcovic, Russia ha creato più grande minaccia da Seconda guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha creato la più grande minaccia alla pace e alla stabilità in Europa dalla Seconda guerra mondiale. Lo ha detto in conferenza stampa il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic. "L'Ucraina non ha rappresentato alcuna minaccia per la Russia. Tuttavia, la leadership russa ha deciso di aggravare la situazione, riconoscendo illegalmente e inaccettabilmente" le autoproclamate repubbliche popolari "di Donetsk e Luhansk e inviandovi le sue truppe", ha detto. "La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è in stretto e costante contatto con i leader dell'Ue e con i nostri alleati internazionali. E stiamo proponendo una serie di forti sanzioni", ha aggiunto. "Questa serie di misure costituisce la nostra prima risposta e sarà ampliata in caso di ulteriori azioni russe", ha evidenziato Sefcovic. (Beb)