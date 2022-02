Mobilità: Pappatà (Pd), bene via libera dell'aula su stazione Divino Amore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Assemblea capitolina ha approvato oggi un emendamento per inserire nel Pums la realizzazione della fermata ferroviaria del Divino Amore". Così in una nota Claudia Pappatà, consigliera dem in Assemblea capitolina. "Si tratta - aggiunge - di un'opera strategica per la mobilità di un intero quadrante periferico di Roma e rilevante anche in vista del Giubileo 2025. La fermata ferroviaria, già prevista nell'accordo quadro tra Rfi e Regione Lazio 2018-2023, non era stata inserita nel Pums. Dopo la notizia della Regione Lazio sullo stanziamento di 7 milioni per la realizzazione dell'opera con il relativo parcheggio di scambio, oggi arriva l'impegno di Roma Capitale a sostegno di una battaglia storica del Partito democratico".(Com)