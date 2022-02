Difesa: Emirati, firmati tre accordi per oltre 230 milioni di euro durante esposizione droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha firmato tre accordi per un valore di 966 milioni di dirham (circa 231 milioni di euro) durante la seconda giornata dell’esposizione sui sistemi senza pilota (Umex), secondo quanto riferisce il quotidiano emiratino “The National”. Il principale accordo del valore di 874 milioni di dirham (circa 209 milioni di euro) è stato firmato con l’emiratina International Golden Group per l’acquisto di un sistema di droni. Il ministero ha anche firmato un contratto da 46,64 milioni di dirham (circa 11 milioni di euro) con la statunitense Anduril per completare le prove relative a un sistema anti-drone. Il terzo accordo, del valore di 43,43 milioni di dirham (circa 10,3 milioni di euro), è stato firmato con la francese Mbda per l'acquisto di razzi termici. Il valore totale degli accordi firmati nei primi due giorni dell'evento ha segnato un aumento del 159 per cento rispetto all'ultimo evento del 2020.(Res)