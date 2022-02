© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo dico ai colleghi che non voteranno: vi auguro che non vi accada ciò che è accaduto a me”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo in aula al Senato dove si sta discutendo sul conflitto di attribuzione nell'ambito della vicenda “Open”. (Rin)