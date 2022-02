Germania-Italia: incontro tra ambasciatore Varricchio e ministro Politiche alimentari Ozdemir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha incontrato oggi il ministro per le Politiche alimentari e l'Agricoltura tedesco, Cem Ozdemir. Secondo quanto comunicato dall'ambasciata d'Italia in Germania, i colloqui si sono concentrati sulla politica agricola e alimentare tedesca e le relative misure previste in questa legislatura del Bundestag, anche nel contesto della presidenza tedesca del G7. “Particolare enfasi è stata posta sul collegamento tra la tutela dell’alimentazione e quella dell’ambiente, anche alla luce del programma di transizione ecologica in cui è impegnato in governo tedesco”. (segue) (Com)