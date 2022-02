Germania-Italia: incontro tra ambasciatore Varricchio e ministro Politiche alimentari Ozdemir (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Varricchio ha attirato l'attenzione del ministro Ozdemir sulla questione dei sistemi di etichettatura dei prodotti alimentari, anche in vista delle proposte che formulerà la Commissione europea. “L’Italia è contraria a soluzioni semplicistiche in materia di etichettatura come sono ad esempio i sistemi a semaforo” ha sottolineato l'ambasciatore Varricchio, Il diplomatico ha aggiunto: “Proponiamo invece, nell’ambito della strategia europea Farm-to-Fork, sistemi basati su evidenze scientifiche come il NutrInform Battery, in un’ottica di tutela delle produzioni agroalimentari italiane e della salute dei consumatori”. L'ambasciatore Varricchio ha quindi osservato che, “come l'Italia, anche la Germania potrebbe beneficiare di un sistema informativo più completo e non penalizzante”. Su questo argomento, il ministro Ozdemir ha manifestato “grande interesse ad approfondire la discussione a livello bilaterale”. (Com)