Ucraina: Putin, comparsa armi nucleari tattiche a Kiev è minaccia strategica per la Russia

- La comparsa di armi nucleari tattiche in Ucraina rappresenta una minaccia strategica per la Russia. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa dopo il vertice con l'omologo azerbaigiano Ilham Aliyev a Mosca. Secondo il capo di Stato russo, l'Ucraina ha tutto il necessario per sviluppare ordigni nucleari, ad eccezione di un sistema di arricchimento dell'uranio, che però è un aspetto tecnologico facilmente risolvibile per Kiev. (Rum)