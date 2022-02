Cultura: dal 26 febbraio torna a Monza la mostra "Le immagini della fantasia" della Fondazione Zavrel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna a Monza dal 26 febbraio al 3 aprile la mostra "Le Immagini della Fantasia" della Fondazione Zavrel di Sàrmede (TV): la rassegna internazionale di illustrazione per l'infanzia, organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano in collaborazione con i Musei Civici, arriva così alla sua 39ma edizione. "Questa mostra, che fa tappa a Monza da ben 25 anni, si sposa in maniera perfetta con questi nostri tempi tormentati, un po' surreali, accompagnati da ansie e paure che colpiscono soprattutto i bambini e i giovani – spiega il Sindaco Dario Allevi - Il focus è posto infatti sul tema della casa, sul nostro abitare lo spazio: ambiente che, negli ultimi due anni, ciascuno di noi ha dovuto riconsiderare sotto una luce diversa, vivendolo con più intensità e consapevolezza". "Gli artisti esposti nella sezione Panorama ci invitano a riflettere sulla 'casa abitata' quale luogo in cui si afferma il pensiero creativo, che può diventare metafora del viaggio – aggiunge l'assessore ai servizi bibliotecari Pier Franco Maffè - Ai più piccoli è offerta una sezione dedicata alle case immaginate delle fiabe classiche, dove si possono trovare anche spunti pedagogici utili a genitori ed educatori. Splendide, infine, le oltre cento opere di Gerda Dendooven, la poliedrica ospite d'onore, artista di spicco nel panorama internazionale". "Nel rinnovare il nostro impegno a far conoscere questa mostra a quanti più bambini, ragazzi e adulti possibili – conclude l'assessore alla cultura Massimiliano Longo – ringraziamo il personale dei Musei e delle Biblioteche che ha sperimentato forme di promozione sempre più innovative ed efficaci, in presenza e attraverso i canali digitali".(Com)