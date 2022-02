Donbass: Borrell, unanimità su sì a sanzioni e colpiranno molto la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha raggiunto all'unanimità l'accordo sul pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo ha detto in conferenza stampa l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Tutto il mondo sa che" il presidente russo Vladimir "Putin ha deciso di riconoscere ieri le repubbliche fantocce di Luhansk e Donetsk e che qualche ora più tardi le forze militari russe sono entrate in territorio ucraino. Questo atto, prevedibile, è di estrema gravità. La prevedibilità non toglie nulla alla gravità", ha detto Borrell. "Si tratta di una violazione dell'integrità territoriale e della sovranità dlel'Ucraina incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite. E la data scelta per farlo è il 22 febbraio che marca l'ottavo anniversario della destituzione del Parlamento ucraino del presidente Oleksandr Tourtchynov e della vittoria della democrazia", ha ricordato Borrell. "Siamo in un particolare momento pericolo per l'Europa" e "oggi abbiamo raggiunto l'accordo all'unanimità tra i 27 di adottare un pacchetto di sanzioni, che io ho presentato al Consiglio dopo ore di negoziato con i Paesi membri e le istituzioni Ue. Questo pacchetto approvato dai Paesi colpirà la Russia e colpirà molto" e "lo facciamo in coordinamento con i nostri partner Canada, Usa e Regno Unito", ha specificato. (Beb)