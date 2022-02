© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso, nell'Aula della Camera, la discussione generale del decreto legge recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Il governo ha già preannunciato che porrà la questione di fiducia. (Rin)