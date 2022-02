Ucraina: ministra Esteri britannica, oligarchi e banche colpiti da prime sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli oligarchi della cerchia ristretta del presidente russo Vladimir Putin e le banche che hanno finanziato l'occupazione russa della Crimea sono stati presi di mira dalla prima ondata di sanzioni annunciate dal Regno Unito in risposta alle ultime azioni intraprese in Ucraina. È quanto si legge in un comunicato del ministero degli Esteri britannico, a seguito dell'annuncio del primo ministro Boris Johnson alla camera dei Comuni sulle sanzioni a Mosca dopo il riconoscimento delle autoproclamate repubbliche del Donbass di Donetsk e Luhansk. La ministra degli Esteri Liz Truss ha infatti confermato il pacchetto di sanzioni, sottolineando che queste "mandano un chiaro messaggio che il Regno Unito userà la sua forza economica per mettere in difficoltà la Russia e degradare i suoi interessi strategici". Il Paese è però pronto "ad andare molto oltre" se la Russia non dovesse interrompere la sua azione invasiva, si legge nel comunicato. "Ridurremo la capacità dello stato e delle aziende russe di raccogliere fondi nei nostri mercati, proibiremo una serie di esportazioni di alta tecnologia e isoleremo ulteriormente le banche russe dall'economia globale" ha annunciato Truss. (segue) (Rel)