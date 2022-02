Ucraina: ministra Esteri britannica, oligarchi e banche colpiti da prime sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come già annunciato da Johnson infatti, il Regno Unito ha congelato i beni e imposto divieti di viaggio a 3 importanti membri dell'élite russa di particolare importanza per il Cremlino: Gennady Timchenko, il sesto oligarca russo più ricco, e Boris e Igor Rotenberg, 2 soci di lunga data del regime di Putin. Anche i beni di 5 banche russe coinvolte nel finanziamento dell'occupazione della Crimea sono stati congelati con effetto immediato. Queste sono: Bank Rossiya, che è particolarmente vicina al Cremlino, Black Sea Bank, S Bank e Genbank. Nell'elenco, anche Promsvyazbank, la banca che maggiormente sostiene il settore della difesa della Russia. Inoltre, si legge nella nota, nelle prossime settimane il Regno Unito "estenderà le sanzioni territoriali imposte alla Crimea al territorio non controllato dal governo nelle cosiddette repubbliche secessioniste di Donetsk e Luhansk. Nessun individuo o azienda del Regno Unito potrà trattare con questo territorio finché non sarà tornato sotto il controllo ucraino". In caso poi di peggioramento della situazione, Truss ha sottolineato la possibilità di introdurre una legislazione che, tra le altre misure, "impedirà alla Russia di emettere debito sovrano sui mercati britannici", isolando così la Russia dall'economia globale. (Rel)