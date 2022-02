Pa: firmato contratto Vigili del fuoco per triennio 2019-2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sono stati siglati oggi pomeriggio, presso il dipartimento della Funzione pubblica, dai ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, dell'Interno, Luciana Lamorgese, e dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, tramite la sua delegata, la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra, gli accordi di lavoro del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per il triennio 2019-2021, che riguardano le circa 35.000 unità di personale non dirigente e le circa 1.600 unità del personale direttivo e dirigente. E' quanto si legge in una nota. Gli accordi sono stati sottoscritti da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative. Parte ora l'iter procedurale che porterà al recepimento delle ipotesi di accordo in un decreto del Presidente della Repubblica, per permettere al personale interessato di fruire al più presto dei riconoscimenti retributivi e attuare le misure organizzative ivi previste. "Voglio esprimere la mia grande soddisfazione per la firma di questo accordo", commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che aggiunge: "Ho fortemente voluto l'apertura del tavolo negoziale, dove l'ipotesi di accordo ha ricevuto un consenso unanime tutt'altro che scontato. Ringrazio i colleghi ministri dell'Interno e dell'Economia che hanno voluto proseguire la trattativa a ritmo serrato, contribuendo a sciogliere annosi nodi critici, indispensabili per chiudere il rinnovo, e a reperire ulteriori risorse oltre a quelle in origine stanziate. Dopo la firma, a fine dicembre, dell'accordo per il comparto difesa e sicurezza, possiamo dunque festeggiare oggi anche il doveroso riconoscimento per il Corpo dei Vigili del fuoco, sempre in prima linea in tutte le attività di soccorso pubblico, dagli incendi ai terremoti, fino agli interventi quotidiani nelle città e nei paesi della nostra meravigliosa Italia. Attività che, negli ultimi due anni di pandemia, hanno permesso non solo di proteggere i cittadini, ma anche di tenere costantemente vivi il senso di comunità e la presenza dello Stato. Il governo ha mantenuto gli impegni nei confronti dei 'volti della Repubblica', come il presidente Mattarella ha definito tutti i dipendenti pubblici. Abbiamo compiuto un altro passo nel segno della coesione sociale indispensabile per la ricostruzione e il rilancio dell'Italia".