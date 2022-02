Pa: firmato contratto Vigili del fuoco per triennio 2019-2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Esprimo profonda soddisfazione - sottolinea il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese - per il risultato raggiunto dopo una lunga e complessa trattativa con le rappresentanze del personale del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico. Gli accordi negoziali che oggi abbiamo sottoscritto hanno una portata storica in quanto, dopo quasi quindici anni, si realizza un intervento fortemente innovativo che incide in maniera significativa sul personale del Corpo nazionale, valorizzandolo sia sotto il profilo ordinamentale che economico. Grazie alle risorse stanziate per questi accordi e a quelle aggiuntive dell'ultima legge di bilancio sono state adottate misure che segnano un ulteriore avanzamento nel percorso di armonizzazione retributiva, rendendo possibile il riconoscimento concreto della specificità del ruolo e dei compiti dei Vigili del Fuoco. Sono certa che gli istituti normativi e i modelli organizzativi del tutto nuovi che sono stati introdotti dagli accordi consentiranno al servizio di soccorso di fornire una risposta sempre più efficace alle esigenze della collettività, avendo anche cura di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. La sottoscrizione di oggi è un segnale concreto di attenzione a tutto il personale del Corpo per i compiti così delicati e gravosi che svolge quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini e per il sacrificio e l'abnegazione che mostra quotidianamente, sempre in prima linea nelle emergenze del nostro Paese". "Il traguardo raggiunto oggi - afferma la sottosegretaria all'Economia e alle Finanze, Maria Cecilia Guerra - è di particolare importanza sia per i suoi contenuti, che vanno dall'aumento dei trattamenti economici all'introduzione di istituti innovativi, passando per la riorganizzazione degli istituti esistenti, sia perché rappresenta un significativo riconoscimento al ruolo peculiare svolto dai Vigili del fuoco, un Corpo che si distingue per la capillarità della presenza sul territorio e la professionalità con cui svolge i suoi molteplici compiti".