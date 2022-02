Pa: firmato contratto Vigili del fuoco per triennio 2019-2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo - continua la nota - riconosce per il personale non dirigente aumenti economici a regime di circa 117 euro medi lordi mensili, ivi comprese le competenze accessorie, pari a un incremento percentuale del 4,26 per cento sullo stipendio in essere al 1° gennaio 2019, di cui 90,68 euro medi lordi mensili sul trattamento fisso e continuativo. Ulteriori incrementi saranno, altresì, consentiti grazie all’integrazione delle risorse contrattuali prevista dalla legge di Bilancio 2022 (4 milioni di euro) in ragione del percorso di armonizzazione retributiva con le corrispondenti qualifiche delle Forze di polizia. Per il personale direttivo, l’accordo riconosce, invece, aumenti economici a regime di circa 153 euro medi lordi mensili (di cui 117,36 euro medi lordi mensili sul trattamento fisso e continuativo), che diventano 346 euro (di cui 264,31 euro sul trattamento fisso e continuativo) per i 195 dirigenti del Corpo, pari, in entrambi i casi, al medesimo incremento percentuale del 4,26 per cento sullo stipendio in godimento al 1° gennaio 2019. L’intesa, al fine di adeguare la struttura retributiva del personale non direttivo e non dirigente alle esigenze istituzionali del soccorso pubblico, rimodula il trattamento economico accessorio del personale non dirigente, istituendo le indennità di impiego operativo, di servizio operativo e di funzione tecnica e professionale, che accorpano e assorbono precedenti indennità corrisposte al personale e che vengono, contestualmente, incrementate. Si opera, in tal modo, una semplificazione dell’intero trattamento economico accessorio, delegando la definizione di una parte dello stesso alla contrattazione di secondo livello. Sono, poi, incrementate l’indennità di rischio per il personale operativo e l’indennità mensile per il ruolo tecnico-professionale. (segue) (Com)