Ucraina: Di Maio, azioni militari russe e riconoscimento regioni indipendentiste sono inaccettabili (2)

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- L'Unione europea deve essere "ferma e irremovibile" sulla "pretesa di ritirare le truppe russe dall'Ucraina e "riportare il dialogo e il confronto diplomatico al tavolo", ha detto Di Maio. "Non possiamo pensare che le azioni da parte della Russia in questo momento si possano tollerare perché così facendo stanno distruggendo il percorso degli accordi di Minsk", ha continuato il titolare della Farnesina. Di Maio ha poi sottolineato l'importanza di lasciare aperta l'ambasciata italiana a Kiev. "Vogliamo lasciarla aperta perché crediamo nella diplomazia", ha spiegato il ministro. "Faremo in modo di coordinarci con gli altri partner europei per lasciare il più possibile le ambasciate europee aperte a Kiev", ha aggiunto Di Maio. "Stiamo anche lavorando ad un'iniziativa che è quella di tenere una seduta del Consiglio degli Affari esteri dell'Unione europea con i 27 ministri, l'Alto rappresentante a Kiev per dare un chiaro segnale di solidarietà al popolo ucraino", ha affermato Di Maio. Il ministro ha annunciato che "nelle prossime ore" sarà in Parlamento a riferire su quanto sta avvenendo al confine sull'Ucraina, e rispetto alle decisioni inaccettabili che ha preso la Russia e le decisioni degli alleati e dell'Unione europea.(Frp)