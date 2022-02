Rifiuti: Fd'I, Gualtieri smentisca ipotesi discariche nell'agro romano e Parco Appia antica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante durante il conclave della maggioranza in zona Divino Amore, tra una polpettina al limone e un piatto di trofie ai carciofi, Gualtieri e la sua maggioranza abbiano avuto modo di apprezzare le bellezze dell'agro romano meridionale, sembrerebbe che la Giunta non abbia intenzione di tutelare il patrimonio naturalistico del Parco dell'Appia Antica prevedendo delle discariche per il conferimento dei rifiuti all'interno di un'area che, oltre che essere una bellezza naturalistica ed archeologica, è soggetta vincolo di tutela paesaggistica firmato dal Ministro Bondi". Lo dichiarano in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, insieme al capogruppo di Fratelli d'Italia in Municipio IX Massimiliano De Juliis, al consigliere di F'd'I in Municipio IX Simone Sordini e alla consigliera Fd'I in Municipio IX Laura Pasetti. (segue) (Com)