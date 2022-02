Imprese: Wine (Cnh Industrial), innovazione, sostenibilità e produttività driver del nostro futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innovazione, sostenibilità e produttività saranno i driver del nostro futuro e gli obiettivi che perseguiremo, ponendo i clienti al centro delle nostre attività e lavorando al contempo per rafforzare la profittabilità. Lo ha detto Scott Wine, amministratore delegato di Cnh Industrial, nel suo intervento di apertura al Capital Markets Day della società. “Operiamo in un contesto estremamente dinamico a causa di fattori legati alla pandemia, alle tensioni geopolitiche, all’aumento dell’inflazione e ai problemi sulle catene di approvvigionamento: tutti fattori che teniamo in considerazione nell’elaborare le nostre strategie”, ha detto, aggiungendo che a fronte di tale contesto sono state elaborate cinque priorità strategiche. “Innovazione rivolta alla clientela, leadership tecnologica, rafforzamento del brand, eccellenza operativa e stewardship sostenibile: lavorando su questi punti ci aspettiamo un incremento della nostra quota di mercato, e nuove opportunità in termini di ritorno agli investitori”, ha concluso. (Rin)