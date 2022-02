Ucraina: Borrell, sanzioni contro 351 membri Duma e 27 tra entità e individui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni dell'Unione europea colpiscono 351 membri della Duma e 27 tra entità e individui. Lo ha detto in conferenza stampa l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Oggi abbiamo concordato che i 351 membri della Duma di Stato russo che hanno votato la violazione del diritto internazionale e dell'integrità e della sovranità ucraine saranno messi nella nostra lista delle sanzioni", ha detto Borrell. Poi, "abbiamo individuato 27 tra entità e individui che giocano un ruolo nel minacciare l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina" e queste sono nelle aree dei decisori responsabili della minaccia all'Ucraina, le entità che li sostengono finanziariamente e materialmente, quanti sono nel settore della difesa che hanno giocato un ruolo nelle azioni russe, quelli che sono impegnati nella disinformazione e le banche che finanziano i decisori russi e le operazioni. "Abbiamo preso di mira anche le relazioni tra le due repubbliche e l'Ue, come fatto nel caso della Crimea, per fare si che i responsabili sentano le conseguenze economiche delle azioni. E abbiamo colpito l'abilità della Russia di accedere al nostro mercato finanziario, dei capitali e dei servizi", ha specificato Borrell. (Beb)