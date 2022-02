Brasile: Bolsonaro non parteciperà a cerimonia insediamento presidente Tribunale elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, non parteciperà alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente del Tribunale supremo elettorale (Tse), Luiz Edson Fachin, previsto per questa sera a Brasilia. Lo ha riferito l'ufficio stampa della presidenza esibendo problemi legati a "impegni prestabiliti". "Considerati gli impegni prefissati nella sua ampia agenda, il presidente Jair Bolsonaro non potrà partecipare all'evento di cui sopra. Pertanto, la ringrazia per la sua gentilezza e le porge i saluti", riporta il comunicato inviato al Tse. L'invito a partecipare era stato consegnato la scorsa settimana personalmente al presidente Bolsonaro dal giudice Fachin e dal giudice Alexandre de Moraes che assumerà la carica di vicepresidente. (Brb)