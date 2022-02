Energia: Albania, Azerbaigian pronto per forniture dirette di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian è pronto a fornire più quantitativi di gas all'Albania, ma per questo servono le infrastrutture necessarie e una decisione finale del governo di Tirana. Lo ha detto l'ambasciatore azerbaigiano in Albania, Anar Huseynov. "L'Albania è parte del gasdotto Transadriatico (Tap) ma saremo molto lieti di avere l'Albania come un membro della famiglia dei Paesi beneficiari di forniture dirette di gas", ha affermato l'ambasciatore azerbaigiano citato dal portale d'informazione "Albanian Daily News". Secondo Huseynov, tutto dipende dalla politica energetica che l'Albania deciderà di seguire. (Alt)