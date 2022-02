I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia-Israele: Erdogan, Ankara attribuisce "grande importanza" a visita del presidente Herzog - La Turchia attribuisce grande importanza alla visita del presidente di Israele, Isaac Herzog, prevista il 9 e il 10 marzo. Lo ha dichiarato oggi ai giornalisti il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. “Spero che il passo compiuto nelle relazioni tra Turchia e Israele con questa visita possa essere visto sotto altri aspetti in futuro”, ha aggiunto, riferendosi alla questione israelo-palestinese. Un'altra questione importante è la cooperazione turco-israeliana nel campo dell'energia, ha detto Erdogan. “Questa volta possono esserci sviluppi diversi (rispetto al passato). Speriamo di poter rafforzare le nostre relazioni facendo passi tra Turchia e Israele e quindi di poter trasformare la regione in un bacino di pace in futuro", ha affermato. Le relazioni tra i due Paesi hanno conosciuto un periodo di gelo nel 2010 dopo l'incidente della nave Mavi Marmara. (segue) (Res)