- Turchia-Senegal: presidente Erdogan, ruolo nostre aziende nel Paese africano è "fondamentale" - Il ruolo delle aziende turche nello sviluppo del Senegal è fondamentale. Lo ha detto il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, oggi a Dakar, la capitale del Senegal, per il Business forum - seconda tappa di un viaggio diplomatico di quattro giorni in Africa, iniziato il 19 febbraio nella Repubblica democratica del Congo, che include anche la Guinea Bissau. "Il valore della rete commerciale tra Turchia e Senegal di quest'anno è quasi raddoppiato rispetto al 2020 - 540 milioni di dollari statunitensi nel 2021, in aumento del 42 per cento rispetto all'anno scorso (400 milioni di dollari statunitensi)", ha detto Erdogan, per poi proseguire "il nostro obiettivo ora è raggiungere il miliardo di dollari. Lavorando insieme possiamo farcela". Il presidente della Turchia ha poi elogiato il ruolo delle aziende nazionali turche nel Paese africano: "Le nostre aziende hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del Senegal, con attività che vanno dall'estrazione di minerali all'industria alimentare, dal settore sanitario a quello energetico", sostenendo anche che le aziende nazionali turche presenti in Senegal hanno "un piano di sviluppo che ha a cuore i bisogni dei senegalesi e che quindi si concentra anche sulle risorse umane e non solo su quelle materiali: ad esempio, su 1500 lavoratori impiegati nella costruzione dello Stadio olimpico di Dakar - a cui hanno partecipato aziende turche - 1000 sono stati assunti tra i nostri fratelli e le nostre sorelle senegalesi". (segue) (Res)