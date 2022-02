© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: ministro Esteri, "Usa sostengano sviluppo democrazia in Paese" - Gli Stati Uniti devono sostenere e assistere lo sviluppo della democrazia in Iraq. Lo ha dichiarato Fouad Hussein, il ministro degli Esteri dell'Iraq, a margine di un incontro tenutosi nell'ambito della Conferenza sulla sicurezza organizzata a Monaco. Secondo il capo della diplomazia irachena, inoltre, gli Stati Uniti dovrebbero "sostenere la politica estera indipendente di Baghdad, in modo da permettere all'Iraq di diventare un mediatore all'interno della regione, forte di una situazione nazionale di sicurezza e stabilità". In seguito all'incontro, Hussein ha incontrato la delegazione statunitense partecipante alla conferenza, guidata dai senatori Lindsey Graham, Yanni Shaheen, Chris Van Hollen, Elissa Slotkin e Joe Lieberman, rappresentanti il Partito democratico e il Partito repubblicano di Washington. (segue) (Res)