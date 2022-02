© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: ministro Petrolio Iraq, Opec non aumenterà produzione greggio - L'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) non ha bisogno di intervenire sul mercato aumentando la produzione di greggio oltre la soglia dei 400 mila barili al giorno già stabilita. Lo ha detto Ihsan Abdul Jabbar Ismail, il ministro del Petrolio dell'Iraq, in alcune dichiarazioni rilasciate ai giornalisti a margine di una conferenza al sesto vertice del forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf), in corso a Doha, in Qatar. "Nonostante il prezzo del greggio si sta avvicinando ai 100 dollari statunitensi a barile, riteniamo che non sia necessario andare ad aumentare la produzione creando le condizioni per lo stoccaggio del greggio", ha detto il ministro iracheno, per poi spiegare che "la domanda e l'offerta di greggio sul mercato sono attualmente in equilibrio". Tuttavia, Ismail ha anche sostenuto che bisognerà aspettare e valutare gli andamenti del mercato per prendere una decisione definitiva. "Ad aprile, dopo la riunione di marzo, ci incontreremo con i partner dell'Opec e vedremo se ci saranno i margini per cambiare strategia. Al momento rimaniamo con quella adottata mesi fa", ha concluso il ministro di Baghdad. (Res)