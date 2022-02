© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: sondaggio, il 63 per cento non ritiene che invasione dell'Ucraina favorisca annessione a Cina - L'eventuale invasione russa dell'Ucraina non comporterà l'annessione cinese di Taiwan. È l'opinione del 63 per cento degli abitanti dell'Isola, intervistati dall'istituto non governativo Taiwanese Public Opinion Foundation (Pof) tra il 14 e il 15 febbraio. I risultati del sondaggio sulle tensioni intorno a Kiev hanno rivelato che il 51 per cento dei taiwanesi non ritiene possibile una guerra tra le parti, datata invece a due settimane per un altro 22 per cento. A ritenere improbabile un attacco cinese ai danni di Taiwan nel contesto delle tensioni russo-ucraine sono anche diversi osservatori cinesi, secondo cui una guerra in Europa orientale non sposterebbe l'attenzione strategica a lungo termine degli Stati Uniti sull'Indo-Pacifico, indipendentemente dalle "distrazioni" a breve termine. (segue) (Res)